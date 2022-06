’PSG wil José Mourinho als opvolger Pochettino’

Pochettino vertrekt spoedig bij de Parijzenaars, zo is de verwachting, ondanks zijn nog een jaar doorlopende contract. PSG wil in de jacht op Europees succes dan graag José Mourinho voor de ploeg zetten. The Special One is immers gespecialiseerd in de internationale bekertoernooien en het winnen van de Champions League heeft de absolute prioriteit voor de Fransen.

Zo beëindigde hij onlangs de Europese prijzendroogte van Serie A-clubs en schonk hij AS Roma zijn eerste Europese beker in de clubgeschiedenis met de winst in de Conference League op Feyenoord (1-0). Zodoende werd Mourinho ook de eerste trainer die drie verschillende Europese trofeeën (de Supercup niet meegerekend) op zijn palmares heeft staan.

Paris Saint-Germain zal waarschijnlijk wel in de buidel moeten tasten om Mourinho te verleiden voor een avontuur in Parc des Princes. Bij AS Roma heeft hij immers nog een contract voor twee jaar en hij staat vooralsnog niet te springen om de Italiaanse hoofdstad te verlaten. „Ik weet zeker dat ik bij deze club blijf, ik heb daar geen twijfels over”, zei hij kort na de gewonnen finale eind mei.