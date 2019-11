Famileman Alvarez bewandelt eigen route

Edson Alvarez (tweede van rechts), zijn beeldschone vriendin Sofia en zijn ouders Everisto en Adriana genieten van de warmte en het lekkere eten in Los Pilones. ,,Mijn tweede huiskamer”, aldus de speler van Ajax. Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

AMSTERDAM - ’Buiten is het zeven graden, binnen geniet de familie Alvarez’. Het is niet de openingszin van het bekende radioprogramma Met Het Oog Op Morgen, maar een korte beschrijving van een bijzonder tafereel in een Mexicaans restaurant in de Amsterdamse Kerkstraat. „Los Pilones is een tip van oud-AZ- en -PSV-speler Hector Moreno, waar ik heel blij mee ben”, straalt Ajax-middenvelder Edson Alvarez (22). „Dit voelt als mijn tweede huiskamer.”