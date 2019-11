Mourinho in 2015: ’Ik zou Tottenham nooit coachen’

Mourinho deed de uitspraak in aanloop naar de finale van de Capital One Cup tussen zijn toenmalige club Chelsea en Tottenham Hotspur. Toen onthulde hij dat de Spurs hem eerder al op de radar hadden. „Maar ik kon niet gaan. Ik mocht twee jaar niet coachen in Engeland”, aldus Mourinho.

Die afspraak maakte deel uit van zijn vertrekregeling die hij in 2007 met Chelsea afsprak. Tottenham zou zelfs aangeboden hebben compensatie te betalen om Mourinho alsnog als trainer te kunnen aanstellen, maar vond geen akkoord met The Blues.

Op de vraag of hij ooit zou toehappen mocht Tottenham nog eens komen aankloppen, antwoordde Mourinho duidelijk: „Nee. Daarvoor hou ik te veel van de fans van Chelsea.” Vier jaar later - en ruim tien jaar nadat Tottenham zijn eerste poging deed om Mourinho onder contract te leggen - ziet de wereld er ineens helemaal anders uit.

De aanstelling van de Portugees in Londen kent overigens ook gevolgen aan de andere kant van de Noordzee. Het Franse Lille - tegenstander van Ajax in de Champions League - is namelijk ineens twee assistent-trainers kwijt: de Portugezen Joao Sacramento en Nuno Santos, respectievelijk hulptrainer en keeperstrainer, maakten woensdag bekend hun bekende landgenoot te volgen naar Tottenham.

Bekijk ook: Mourinho nieuwe trainer Tottenham Hotspur