’Frenkie de Jong speelde als een eenhoorn’

The Guardian vergeleek de aanstaande speler van FC Barcelona met een magisch fabeldier. „De Jong is net een voetballende eenhoorn, je ziet magische stof en regenbogen van voetjes die nauwelijks de grond raken.”

De Jong speelde in de eerste helft tegen Engeland bijna foutloos en nam het Nederlands elftal na rust stevig bij de hand. In de stijl waarmee hij het afgelopen seizoen in dienst van Ajax een vet contract bij FC Barcelona verdiende. De ene na de andere tegenstander draaide hij tureluurs. De Jong werd dan ook uitgeroepen tot man van de wedstrijd.

De BBC spreek over een briljante De Jong, „de middenvelder die het eerste puzzelstukje wordt op het middenveld bij FC Barcelona. Bij Nederland stond de beste speler op het veld. Hij speelde met zoveel klasse en kalmte dat je niet besefte dat hij pas 22 jaar oud is.”