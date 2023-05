Meer duidelijkheid over blessure Tallon Griekspoor

De 26-jarige tennisser moest vrijdag opgeven in zijn tweede ronde-partij, nadat hij door zijn enkel ging. Strompelend en zichtbaar met pijn bewoog hij over de baan. In Spanje werd al duidelijk dat er geen sprake is van spierschade, maar in Nederland bleek dus dat er wel andere schade zichtbaar is.

Het is nog maar de vraag of de nummer 34 van de wereld volgende week kan deelnemen aan het toernooi van Rome. Die beslissing zal Griekspoor samen met zijn team en voetspecialisten de komende dagen nemen.