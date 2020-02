Autocoureur Ryan Newman aan betere hand na horrorcrash in Daytona 500

„Hij maakt weer grappen met het personeel, zijn vrienden en zijn familie”, liet de ploegleiding weten. Op een foto is Newman samen met zijn dochters lachend te zien in ziekenhuiskleding.

De bolide van koploper Newman werd maandag in de laatste ronde van de befaamde racewedstrijd van achteren aangetikt. Zijn auto knalde daardoor vol in de muur, werd daarna in de flank aangereden, sloeg over de kop, stuiterde tientallen meters over het circuit en vloog in brand. Hulpverleners waren snel ter plaatse om Newman uit het wrak te halen. Hij werd in ernstige toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn verwondingen waren niet levensgevaarlijk. Het is nog niet bekend welk letsel Newman bij zijn horrorcrash heeft opgelopen.

Bekijk hieronder de beelden van de crash van Newman: