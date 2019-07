Egan Bernal en Geraint Thomas Ⓒ BSR Agency

Michael Boogerd verwacht dat er in de veertiende etappe in de Tour de France, waarbij de slotklim op de beruchte Col de Tourmalet is, een hoop gaat gebeuren. „Dit is de eerste echte afspraak voor de klassementsrenners.” Dit schrijft de oud-renner in zijn dagelijkse vooruitblik voor Telesport.