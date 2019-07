Uitslagen en standen Tour de France

Egan Bernal en Geraint Thomas Ⓒ BSR Agency

Thibaut Pinot heeft de veertiende rit in de Tour de France gewonnen. De Franse wielrenner van Groupama-FDJ reed in het slot van de 117,5 kilometer lange etappe met finish op de Tourmalet weg uit een groepje met klassementsrenners. Zijn landgenoot Julian Alaphilippe hield knap stand en kwam als tweede over de streep. Alaphilippe blijft daardoor in het bezit van de gele leiderstrui.