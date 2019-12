Garcia wil nieuwe spelers in januari

Op de helft van de competitie is de conclusie dat de selectie niet in balans is met te veel dezelfde typen spelers en een onderbezetting op enkele cruciale posities.

Als het aan Garcia ligt, zou er in elke linie wel versterking mogen komen. Pijnpunten zijn de rechtsbackpositie, waar Paul Verhaegh als enige echte rechtervleugelverdediger door blessures vrijwel de hele eerste seizoenshelft heeft gemist, het verdedigingscentrum, dat onder andere snelheid tekort komt, en de aanval, die scorend vermogen ontbeert.

Het goede nieuws voor Garcia is, dat er nog een potje beschikbaar is voor winterversterkingen, maar het slechte nieuws is, dat dit bescheiden van omvang is. „We hebben een budget voor de winter”, bevestigt algemeen directeur Paul van der Kraan. „We hebben rekening gehouden met de invulling van de linksbackpositie, omdat het contract met Calvin Verdonk oorspronkelijk tot 1 januari liep (inmiddels is zijn contract verlengd tot het einde van het seizoen, red.). En er is de mogelijkheid om nog een speler te halen. Maar in elke linie een nieuwe speler halen, lijkt me erg optimistisch. De begroting die we hebben opgesteld is leidend. Het is wel zo, dat als er vanuit de huidige selectie spelers vertrekken, er budget vrij zal komen om iets meer te doen.”

FC Twente heeft bij sponsoren afgelopen zomer 3 miljoen euro opgehaald om in de selectie te investeren. De helft daarvan is voor dit seizoen en de rest kan komende zomer aangewend worden. Die 3 miljoen euro moet de club de komende jaren gaan terugbetalen uit toekomstige transferinkomsten.