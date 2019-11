Nadal: ’Dit zorgt voor problemen’

In de groepsfase van het toernooi werden zowel dinsdag als woensdag zes duels tussen twee landen gespeeld in La Caja Magica, het sportcomplex in Madrid dat over drie tennisbanen beschikt. Ieder duel bestaat uit drie partijen.

Spanje en Rusland waren in de nacht van dinsdag op woensdag pas om 2 uur klaar, de Italianen en Amerikanen maakten het een dag daarna nóg later. De afsluitende dubbelpartij begon pas rond half 2 en eindigde, na drie sets waarvan twee met een tiebreak, om 04.00 uur. Die partij ging de boeken in als de ’laatste’ wedstrijd ooit in de Daviscup.

Niet alleen het tijdschema, maar ook de opzet van de finaleweek leidt tot de nodige kritiek. Al twee keer werd een dubbelpartij niet gespeeld, omdat die niet meer van belang was voor de uitslag van de ontmoeting. Dinsdagavond besloot Canada na winst van de twee enkelspelen het dubbel over te slaan, woensdag deed Australië dat tegen België. John Peers en Jordan Thompson verschenen wel op de baan, maar na winst van de eerste game staakten ze de partij. Volgens de Australische captain Lleyton Hewitt had Peers wat last van een elleboog. De partij werd omgezet in 6-1 6-0 voor België, dat desondanks naar huis kan.

„Ik vind dat iedereen het verplicht is om te spelen, ook al is de partij al beslist”, zei de Serviër Novak Djokovic. Aangezien naast de zes groepswinnaars ook de twee beste nummers 2 doorgaan naar de kwartfinales, is iedere partij van belang voor de eindrangschikking.

