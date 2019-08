Van Bommel: ’Het zijn net jonge honden’

„Het zijn net jonge honden”, zei Van Bommel na afloop tegen Veronica over zijn veelal jonge spelers die graag willen maar daarbij ook de nodige fouten maken. „Als het allemaal lukt, zoals zondag tegen ADO, is het mooi. Toen hadden we er ook tien kunnen maken in plaats van drie. Nu scoor je niet, maar kregen we weer genoeg kansen. Ik moet het publiek een compliment geven. In zo’n wedstrijd, met zo’n tegenstander, mag je blij zijn met 25.000 man.”

Viergever

Nick Viergever vond dat PSV de problemen een beetje over zichzelf afriep. „Als je snel een doelpunt maakt, maak je het jezelf tegen deze tegenstander veel makkelijker. De tweede helft leden we te veel onnodig balverlies.”