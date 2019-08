Verdomme, waarom kan het wielrennen soms zo wreed oneerlijk zijn

De ’Kleinen’ of ’Matchbox’ werd hij genoemd. Met zijn 1,68 meter lengte leek het af en toe of er een tiener tot het peloton was doorgedrongen. Maar iedere centimeter lichaamslengte zat boordevol dapperheid en talent. Bjorg Lambrecht was pas 22 jaar jong en een van de grootste talenten in de wielersport. Twee maanden geleden toen hij het jongerenklassement in de Dauphiné, ook wel de ’kleine Tour’ genoemd, won zei hij me zelfverzekerd dat hij vol vertrouwen naar de toekomst keek.