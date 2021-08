Ajax bevestigt transfer Jurgen Ekkelenkamp naar Hertha BSC

Donderdag kon De Telegraaf al meldden dat beide club een akkoord hadden bereikt over de transfersom. De club uit de Bundesliga betaalt ongeveer drie miljoen euro voor de middenvelder, die niet in de plannen van Erik ten Hag voorkomt en in Amsterdam nog maar een contract had tot de zomer van 2022. Ajax krijgt bij een volgende stap van Ekkelenkamp een percentage van de transfersom.

Vrijdag reisden Ekkelenkamp en zijn zaakwaarnemer Mo Sinouh naar Berlijn om verder te onderhandelen over de persoonlijke voorwaarden. De speler van Jong Oranje zette zijn handtekening onder een contract voor vier seizoenen.

Nieuwe start

Ekkelenkamp kan in Duitsland een nieuwe start maken. De middenvelder gold in de jeugdopleiding van Ajax als een groot talent, maar wist nooit een vaste waarde te worden in het eerste elftal. Daardoor blijft de teller op veertig duels (voornamelijk als invaller) staan. Daarin scoorde hij zes keer en leverde hij vijf assists.

Kian Fitz-Jim

Ajax maakte donderdagavond zelf bekend het contract met Jong Ajax-speler Kian Fitz-Jim te hebben opengebroken, opgewaardeerd en verlengd. De nieuwe verbintenis van de 18-jarige middenvelder, die de voorbereiding van Ajax 1 meemaakte, loopt tot medio 2024.