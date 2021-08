Middenvelder tekent vierjarige verbintenis Ajax en Hertha BSC akkoord over Jurgen Ekkelenkamp

Door Mike Verweij

Jurgen Ekkelenkamp Ⓒ Pro Shots

AMSTERDAM - Ajax en Hertha BSC hebben een akkoord bereikt over de transfersom van Jurgen Ekkelenkamp (21). De club uit de Bundesliga betaalt ongeveer drie miljoen euro voor de middenvelder, die niet in de plannen van Erik ten Hag voorkomt en in Amsterdam nog maar een contract had tot de zomer van 2022. Ajax krijgt bij een volgende stap van Ekkelenkamp een percentage van de transfersom.