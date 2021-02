Onderzoek overlijden Diego Maradona (60) richt zich óók op psycholoog en twee verpleegkundigen

Dat meldt een gerechtelijke bron in de Argentijnse pers. De voetballegende overleed op 25 november van vorig jaar.

De neurochirurg Leopoldo Luque en de psychiater Agustina Cosachov waren de eerste twee personen die onderzocht werden. Het onderzoek richt zich nu ook op een psycholoog en twee verpleegkundigen die bij Maradona aanwezig waren in zijn laatste dagen.

Autopsie

De procureur-generaal van San Isidro opende eind november een onderzoek om te bepalen of er al dan niet personen verantwoordelijk zijn voor de dood van Maradona, die op 60-jarige leeftijd in zijn huis in Tigre, in het noorden van Buenos Aires, stierf. Uit de autopsie bleek dat Maradona overleed aan een acuut longoedeem, chronisch hartfalen en cardiomyopathie, een aandoening aan de hartspier.

De procedure werd in gang gezet na de getuigenissen van drie dochters van Maradona. Er wordt onderzocht of er sprake was van onachtzaamheden bij de medische behandeling. Chirurg Luque reageerde eerder dat hij „al het mogelijke, tot het onmogelijke toe, deed voor een patiënt die gewoon deed wat hij wilde.”

De drie nieuwe verdachten moeten deze week voor het bureau van de procureur-generaal verschijnen.