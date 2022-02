Premium Het beste van De Telegraaf

’Deze is voor Laar’ Gouden shorttracksters: ’Na pittige momenten nu vooral heel trots’

De Nederlandse vrouwen wijzen naar boven, naar Lara van Ruijven Ⓒ René Bouwman

PEKING - In één van de kleedkamers van het Capital Indoor Stadium barstte een half uurtje na de winnende olympische rit van de Nederlandse shorttracksters spontaan een groot feest los. Alle opgekropte spanning en emotie zat in die explosie van trots en geluk. Mede dankzij Lara van Ruijven, die voor altijd in hun harten zit, sloegen Suzanne Schulting, Yara van Kerkhof, Selma Poutsma en Xandra Velzeboer toe in Peking.