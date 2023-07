FC Twente wacht nu al serieuze test: donderdag aftrap in Conference League

Pröpper: ’We hebben nieuw elan in de groep’

AMSTERDAM - Exact zestig dagen na de laatste competitiewedstrijd tegen Ajax (3-1 winst) begint voor FC Twente donderdagavond om 20.00 uur officieel het nieuwe seizoen. De thuiswedstrijd tegen het Zweedse Hammarby IF, in de tweede voorronde van de Conference League, is direct een zeer belangrijke voor de ambitieuze Tukkers, bij wie de van RKC Waalwijk overgekomen nieuwe trainer Joseph Oosting debuteert op de bank.