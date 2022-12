’Chauffeur die wielrenner Rebellin doodreed opgespoord in Duitsland’

De man zou zijn opgespoord in Duitsland en is aangeklaagd, heeft het Openbaar Ministerie van Vicenza bekendgemaakt. Gearresteerd is de 62-jarige man nog niet, omdat het ongeval plaatsvond in Italië. De verschillende wetgeving in beide landen is hierbij een complicerende factor.

Ooggetuigen zouden de truckchauffeur na de aanrijding hebben zien uitstappen en Rebellin zien benaderen, waarna hij instapte en wegreed. De man zou eerder al eens zijn veroordeeld voor het wegrijden na een ongeluk.