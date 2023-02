Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Luiten wordt ook derde in India

12.45 uur: Golfer Joost Luiten is als derde geëindigd op het India Open. Vorige week werd de 37-jarige Luiten al derde in Thailand.

Op de slotdag van het India Open in New Delhi wist Luiten het gat met de Duitsers Marcel Siem en Yannik Paul niet meer te dichten. Hij kwam uit op een score van -12. Siem won het toernooi met een score van -14, Paul had één slag meer nodig.

Luiten besloot het toernooi met een ronde van vier slagen onder par. Hij noteerde zondag vijf birdies en één bogey. Ook zaterdag had de Nederlander een ronde van -4 genoteerd. Tijdens de eerste twee dagen ging hij telkens rond in -2.

Luiten hoopte zondag zijn eerste toernooizege sinds 2018 te boeken. Vijf jaar geleden was hij in Oman voor het laatst de beste op de Europese tour.

Kiel zegeviert in Sea Ice Classic en pakt eindzege Grand Prix

12.10 uur: Esther Kiel heeft zich op de slotdag van de Grand Prix op natuurijs ontpopt tot de grote winnares. De 26-jarige schaatsster uit het team van BDM-BTZ won in Lulea de afsluitende Sea Ice Classic over welgeteld 102 kilometer en pakte daarmee ook meteen de eindzege in de Grand Prix.

In de sprint van een kopgroep van tien vrouwen klopte Kiel Roza Blokker en Beau Wagemaker. Die kopgroep van tien vrouwen bepaalde het beeld van de laatste wedstrijd van dit seizoen op natuurijs, die lang een compact peloton kende. In het laatste deel van de wedstrijd op het ijs van de Botnische Golf nam onder anderen Kiel het initiatief tot de beslissende ontsnapping.

Ze kreeg uiteindelijk negen vrouwen mee. In de beslissende sprint moest ze vooral afrekenen met de verrassende Blokker. Daarachter snelde Wagemaker naar haar tweede podiumplek deze week in Lulea. In het klassement onttroonde Kiel bovendien Sharon Hendriks, die haar laatste wedstrijd op natuurijs reed en na dit seizoen definitief stopt.

„Met dat klassement was ik eigenlijk niet zo bezig”, zei Kiel. „Niet voor mezelf in ieder geval. We wilden het graag voor de ploeg binnenhalen, maar dat ik het dan uiteindelijk win, vind ik wel heel mooi.”

Kiel, oorspronkelijk uit Overveen en tegenwoordig wonend in het Friese De Knipe, sloot zo in Zweden een wonderlijk seizoen op gepaste wijze af. Het seizoen bracht haar vier zeges op kunstijs en drie op natuurijs. „Ongelooflijk”, verzuchtte ze. „Dat is iets waar je vooraf aan het seizoen op geen enkele manier rekening mee houdt. Maar ik heb gewoon heel veel bijgeleerd in deze ploeg en dan blijk ik uiteindelijk ook op natuurijs uit de voeten te kunnen.”

Grizzlies verslaan Nuggets in basketbaltopper NBA

09.45 uur: De basketballers van Memphis Grizzlies hebben de topper tegen Denver Nuggets met overtuiging gewonnen. In het FedExForum werd het 112-94 voor de Grizzlies. Halverwege het eenzijdige duel stond het al 66-42 voor de thuisploeg.

In Memphis was Ja Morant van de Grizzlies met 23 punten al de topschutter van de avond. Aan de zijde van de Nuggets kwam sterspeler Nikola Jokic tot slechts 15 punten. Het was pas de zevende keer van het seizoen dat de ploeg uit Denver, die al 61 keer in actie kwam, minder dan 100 punten noteerde.

De Grizzlies maakte een einde aan een reeks van vier overwinningen van de Nuggets, die mikken op hun eerste titel ooit in de clubhistorie.

De Nuggets voeren nog altijd de Western Conference aan met 42 zeges en 19 nederlagen, de Grizzlies staan tweede met 36 overwinningen tegenover 23 verliesbeurten.

Alcaraz behoudt ongeslagen status in 2023 en haalt finale in Rio

09.25 uur: Carlos Alcaraz heeft met moeite zijn ongeslagen status in 2023 behouden. De Spaanse nummer 2 van de wereld knokte zich in Rio de Janeiro bij de laatste vier langs de Chileen Nicolas Jarry: 6-7 (2) 7-5 6-0. In de finale treft Alcaraz de Brit Cameron Norrie, net als vorige week in Buenos Aires.

Na 2 uur en 42 minuten maakte Alcaraz het af op de opslag van de moegestreden Jarry. De Chileen was in de tweede set dicht bij een sensationele overwinning, maar in de beslissende derde set kon hij Alcaraz niet meer bijbenen. In de derde set pakte de mondiale nummer 139 nog maar negen punten.

De 19-jarige Alcaraz staat zondag net als vorig weekend tegenover Norrie. In de Argentijnse hoofdstad werd het 6-3 7-5 voor de Spanjaard, die dit seizoen nu acht wedstrijden heeft gewonnen.

Vorig jaar was Alcaraz de beste op het graveltoernooi in Brazilië. Toen versloeg hij de Argentijn Diego Schwartzman in de eindstrijd.