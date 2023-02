Voetbalsters FC Twente ten koste van Ajax naar kwartfinale beker

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Motorcrosser Herlings vierde bij rentree na jaar afwezigheid

20.28 uur: Motorcrosser Jeffrey Herlings is bij zijn eerste serieuze optreden sinds november 2021 als vierde geëindigd in de Hawkstone Park International, een wedstrijd in Groot-Brittannië met deelname van een aantal toppers uit de MXGP. Herlings, tweevoudig wereldkampioen in de belangrijkste motorcross-klasse, miste het hele vorige seizoen vanwege een gebroken linkerhiel. Het nieuwe seizoen in de MXGP begint op 12 maart met de Grote Prijs van Patagonië-Argentinië. De winst in Shrewsbury was voor zijn landgenoot Glenn Coldenhoff.

Herlings sloot de eerste manche af als zevende en werd ondanks een val tweede in de tweede manche. Volgende week volgt nog een wedstrijd in Frankrijk waarna de 28-jarige Brabander afreist naar Argentinië. "Het kon beter vandaag maar ik weet dat het tijd kost om weer op het niveau te zijn waarop we willen zijn. Vierde overall is niet slecht, maar een slechte start en een val hielpen me niet vandaag", aldus Herlings, die onlangs zijn contract bij Red Bull KTM Factory Racing verlengde tot en met 2025.

Kunstrijdster Van Zundert vijfde op Challenge Cup

19.50 uur: Kunstrijdster Lindsay van Zundert is als vijfde geëindigd bij de Challenge Cup in Tilburg. De 18-jarige kunstrijdster uit Etten-Leur kwam tot een puntentotaal van 176,84 punten en is als enige Nederlandse deelneemster automatisch ook Nederlands kampioene bij de senioren.

De overwinning ging naar de Japanse wereldkampioene Kaori Sakamoto die op een totaal van 228,35 punten kwam. Daarmee bleef ze haar landgenote Mai Mihara (203,23) en Mana Kawabe (192,46) voor. Ook de Belgische Nina Pinzarrone haalde met 191,20 punten een hogere score dan Van Zundert.

De Nederlandse titel bij het paarrijden ging naar Nika Osipova en Dmitry Epstein. Het koppel eindigde bij de Challenge Cup als derde met een puntentotaal van 165,92 en troefde daarmee titelverdedigers Daria Danilova en Michel Tsiba af. Dat koppel eindigde als vijfde met 157,78 punten.

De zege in de Challenge Cup ging naar Sara Conti en Niccolò Macii. Zij bleven met 188,40 punten het Hongaarse koppel Maria Pavlova en Alexei Sviatchenko (173,63) voor.

De Challenge Cup geldt ook als voorbereidingswedstrijd op de WK kunstrijden die van 20 tot en met 26 maart in het Japanse Saitama plaatsvinden. Van Zundert heeft zich daarvoor geplaatst, net als beide koppels bij het paarrijden.

Van Zundert zette een persoonlijk puntenrecord neer met 176,84, hoger dan de 175,81 waarmee ze op de Olympische Spelen van Beijing als achttiende eindigde. Dat kwam door haar vrije kür, waar ze met 118,81 ook een hogere score neerzette dan haar puntenrecord van 116,78 dat ze op de WK van 2021 had behaald.

Voetbalsters FC Twente ten koste van Ajax naar kwartfinale beker

18.51 uur: De voetbalsters van FC Twente hebben zondag de kwartfinales bereikt van het toernooi om de KNVB-beker. Dat deed de ploeg van trainer Joran Pot door Ajax met 2-1 te verslaan.

Fenna Kalma, die voor rust nog een strafschop had gemist, opende meteen na de pauze de score. Een kwartier later verdubbelde Renate Jansen de voorsprong van de thuisploeg. Pas in de slotminuut deed Ajax wat terug via Roos van der Veen.

Feyenoord verloor op eigen veld met 4-1 van PSV.

Geen tweede medaille turnster Volleman in Cottbus

17.46 uur: Turnster Tisha Volleman keert met één medaille terug uit het Duitse Cottbus. De Eindhovense eindigde bij het Turnier der Meister in de finale op vloer als zesde. Zaterdag was ze derde geworden op het toestel brug.

Volleman, vorig jaar zestiende op de meerkamp bij de WK in Liverpool, noteerde zondag een score van 12,800. De zege was voor de Japanse Azuki Kokufugata wier oefening door de jury werd beloond met een score van 13,633. Zaterdag kwam Volleman aan de brug tot 12,900. Die finale werd gewonnen door de Italiaanse Alice D’Amato met een score van 14,500. Volleman, die vorig jaar op de brug de beste was in Cottbus, had zich niet geplaatst voor de finale, maar kon door een afzegging als eerste reserve alsnog in actie komen.

Martijn de Veer bereikte in Cottbus de finale aan de rekstok. Daarin eindigde de Rotterdammer met een score van 13,800 als vierde. De winst was voor de Japanner Shohei Kawakami met 14,266 punten.

Haagse ijshockeyers Hijs Hokij prolongeren landstitel

17.32 uur: De ijshockeyers van UltimAir Hijs Hokij uit Den Haag hebben UNIS Flyers Heerenveen ook verslagen in de finale om het landskampioenschap. In het Friese Thialf won de regerend landskampioen met 3-1. De club uit Den Haag nam een 3-0-voorsprong en een treffer van de thuisploeg in de derde periode was niet meer genoeg om het echt spannend te maken.

Hijs Hokij was vorige maand in Den Haag ook al te sterk voor de Friezen in de bekerfinale en heeft nu de dubbel binnen. De Haagse club behaalde vorig jaar de landstitel door UNIS Flyers Heerenveen in de finale met 4-3 te verslaan.

Bakker en Hendrikse Nederlands kampioenen veldlopen

17.08 uur: Veerle Bakker en Tom Hendrikse zijn de nieuwe Nederlands kampioenen veldlopen. De 25-jarige Bakker was in het Overijsselse Hellendoorn in 30.27 duidelijk sneller dan Jacelyn Gruppen, die 30 seconden later binnenkwam. Ineke van Koldam werd derde in de race over ruim 8 kilometer.

Bakker had in december ook al bewezen de beste Nederlandse te zijn. Op het Europees kampioenschap in Turijn werd ze toen tiende. Silke Jonkman, die eind november in Tilburg de Nederlandse titel pakte, was er in Hellendoorn niet bij.

De 24-jarige Hendrikse was bij de mannen de beste na een kleine 11 kilometer. Hij won in 34.38 met 15 seconden voorsprong op Nik Lemmink. Jesse Fokkenrood werd op ruime afstand derde. Regerend kampioen Stan Niesten was er ook niet bij in Hellendoorn.

Poolse tennisser Hurkacz wint indoortoernooi van Marseille

16.01 uur: De Poolse tennisser Hubert Hurkacz heeft het indoortoernooi van Marseille gewonnen. De nummer 1 van de plaatsingslijst maakte zijn status waar en versloeg in de finale de Fransman Benjamin Bonzi met 6-3 7-6 (4).

Voor de 26-jarige Hurkacz is het zijn eerste titel sinds de zomer van 2022, toen hij het grastoernooi van Halle op zijn naam schreef. De mondiale nummer 11 heeft nu zes ATP-titels veroverd.

Hurkacz deed vorige week ook mee aan het ABN AMRO Open. In Rotterdam moest hij in de tweede ronde zijn meerdere erkennen in de Bulgaar Grigor Dimitrov.

Bonzi (26), de nummer 60 van de wereld, speelde zijn tweede finale van 2023. Begin dit jaar verloor hij in de eindstrijd van het ATP-toernooi van Pune van Tallon Griekspoor.

Veldrijdster Worst sluit seizoen af met winst

15.59 uur: De Nederlandse veldrijdster Annemarie Worst heeft haar seizoen afgesloten met een overwinning. De renster van de ploeg 777 won net als vorig jaar de Sluitingsprijs van Oostmalle. Worst kwam halverwege de wedstrijd alleen voorop. Achter haar reden haar landgenotes Manon Bakker en Denise Betsema naar de plaatsen 2 en 3.

De 27-jarige Worst, afkomstig uit Nunspeet, won dit seizoen zeven veldritten, maar kon zich in de klassementscrossen, zoals die om de wereldbeker, niet onderscheiden.

Bij de mannen was de winst voor Laurens Sweeck. De Belg van Crelan reed het grootste deel van de wedstrijd voorop met de Nederlander Lars van der Haar. Die liet zich op een zandstrook in de slotronde verrassen. De Belg Niels Vandeputte werd derde.

Marathonschaatser Smit verrast toppers in finale Grand Prix

14.53 uur: Chiel Smit heeft in het Zweedse Lulea voor een daverende verrassing gezorgd door de winst te pakken in de finale van de Grand Prix op natuurijs. Na bijna 150 kilometer troefde Smit zijn medevluchter Casper de Gier af in de sprint. Niels Immerzeel maakte als nummer 3 het podium vol.

De Sea Ice Classic leverde na een wat aarzelende start spektakel op. De 24-jarige Smit had daar zelf een belangrijk aandeel in. Hij was met De Gier en Immerzeel onderdeel van een ontsnapping die de rest van de wedstrijd zou duren. In het restant van de wedstrijd verbrokkelde het veld volledig, tot er verspreid over het hele parcours van bijna 7 kilometer her en der plukjes schaatsers rondreden.

In die slijtageslag bleef Smit overeind. Hij zag hoe Immerzeel moest afhaken en ging alleen met De Gier verder. Die tweestrijd eindigde in een zinderende sprint om de winst. „Ik ben geduldig gebleven, zag De Gier bewegingen maken en sprong weg toen hij wat ver naar de zijkant uitweek. Daardoor had ik meteen een gat. Dat kon ik volhouden”, verklaarde de Drent.

Smit uit het Drentse Zuidwolde is niet snel onder de indruk. Maar dat hij op het ijs van de Botnische Golf als winnaar uit de strijd kwam, kon de zzp’er zelf amper geloven. „Dit is mijn eerste seizoen in de Topdivisie, nadat we met ons hele team van SPROG afgelopen zomer de stap omhoog hebben gemaakt. En dan win ik hier gewoon een wedstrijd op natuurijs over 150 kilometer. Onvoorstelbaar”, stamelde Smit.

Jordy Harink legde beslag op de eindzege in het klassement van de Grand Prix. Hij reed twee ronden voor het einde in de achterhoede van het veld weg bij zijn enig overgebleven rivaal Harm Visser.

„Het is mooi dat ik voor de tweede keer dat klassement op natuurijs win, maar aan de andere kant is het heel vervelend voor datzelfde klassement te moeten rijden. Dat maakt de wedstrijden echt niet leuker”, stelde Harink, die uitkomt voor de ploeg van Royal A-ware. Visser eindigde als tweede, Sjoerd den Hertog werd derde.

Luiten wordt ook derde in India

12.45 uur: Golfer Joost Luiten is als derde geëindigd op het India Open. Vorige week werd de 37-jarige Luiten al derde in Thailand.

Op de slotdag van het India Open in New Delhi wist Luiten het gat met de Duitsers Marcel Siem en Yannik Paul niet meer te dichten. Hij kwam uit op een score van -12. Siem won het toernooi met een score van -14, Paul had één slag meer nodig.

Luiten besloot het toernooi met een ronde van vier slagen onder par. Hij noteerde zondag vijf birdies en één bogey. Ook zaterdag had de Nederlander een ronde van -4 genoteerd. Tijdens de eerste twee dagen ging hij telkens rond in -2.

Luiten hoopte zondag zijn eerste toernooizege sinds 2018 te boeken. Vijf jaar geleden was hij in Oman voor het laatst de beste op de Europese tour.

Kiel zegeviert in Sea Ice Classic en pakt eindzege Grand Prix

12.10 uur: Esther Kiel heeft zich op de slotdag van de Grand Prix op natuurijs ontpopt tot de grote winnares. De 26-jarige schaatsster uit het team van BDM-BTZ won in Lulea de afsluitende Sea Ice Classic over welgeteld 102 kilometer en pakte daarmee ook meteen de eindzege in de Grand Prix.

In de sprint van een kopgroep van tien vrouwen klopte Kiel Roza Blokker en Beau Wagemaker. Die kopgroep van tien vrouwen bepaalde het beeld van de laatste wedstrijd van dit seizoen op natuurijs, die lang een compact peloton kende. In het laatste deel van de wedstrijd op het ijs van de Botnische Golf nam onder anderen Kiel het initiatief tot de beslissende ontsnapping.

Ze kreeg uiteindelijk negen vrouwen mee. In de beslissende sprint moest ze vooral afrekenen met de verrassende Blokker. Daarachter snelde Wagemaker naar haar tweede podiumplek deze week in Lulea. In het klassement onttroonde Kiel bovendien Sharon Hendriks, die haar laatste wedstrijd op natuurijs reed en na dit seizoen definitief stopt.

„Met dat klassement was ik eigenlijk niet zo bezig”, zei Kiel. „Niet voor mezelf in ieder geval. We wilden het graag voor de ploeg binnenhalen, maar dat ik het dan uiteindelijk win, vind ik wel heel mooi.”

Kiel, oorspronkelijk uit Overveen en tegenwoordig wonend in het Friese De Knipe, sloot zo in Zweden een wonderlijk seizoen op gepaste wijze af. Het seizoen bracht haar vier zeges op kunstijs en drie op natuurijs. „Ongelooflijk”, verzuchtte ze. „Dat is iets waar je vooraf aan het seizoen op geen enkele manier rekening mee houdt. Maar ik heb gewoon heel veel bijgeleerd in deze ploeg en dan blijk ik uiteindelijk ook op natuurijs uit de voeten te kunnen.”

Grizzlies verslaan Nuggets in basketbaltopper NBA

09.45 uur: De basketballers van Memphis Grizzlies hebben de topper tegen Denver Nuggets met overtuiging gewonnen. In het FedExForum werd het 112-94 voor de Grizzlies. Halverwege het eenzijdige duel stond het al 66-42 voor de thuisploeg.

In Memphis was Ja Morant van de Grizzlies met 23 punten al de topschutter van de avond. Aan de zijde van de Nuggets kwam sterspeler Nikola Jokic tot slechts 15 punten. Het was pas de zevende keer van het seizoen dat de ploeg uit Denver, die al 61 keer in actie kwam, minder dan 100 punten noteerde.

De Grizzlies maakte een einde aan een reeks van vier overwinningen van de Nuggets, die mikken op hun eerste titel ooit in de clubhistorie.

De Nuggets voeren nog altijd de Western Conference aan met 42 zeges en 19 nederlagen, de Grizzlies staan tweede met 36 overwinningen tegenover 23 verliesbeurten.

Alcaraz behoudt ongeslagen status in 2023 en haalt finale in Rio

09.25 uur: Carlos Alcaraz heeft met moeite zijn ongeslagen status in 2023 behouden. De Spaanse nummer 2 van de wereld knokte zich in Rio de Janeiro bij de laatste vier langs de Chileen Nicolas Jarry: 6-7 (2) 7-5 6-0. In de finale treft Alcaraz de Brit Cameron Norrie, net als vorige week in Buenos Aires.

Na 2 uur en 42 minuten maakte Alcaraz het af op de opslag van de moegestreden Jarry. De Chileen was in de tweede set dicht bij een sensationele overwinning, maar in de beslissende derde set kon hij Alcaraz niet meer bijbenen. In de derde set pakte de mondiale nummer 139 nog maar negen punten.

De 19-jarige Alcaraz staat zondag net als vorig weekend tegenover Norrie. In de Argentijnse hoofdstad werd het 6-3 7-5 voor de Spanjaard, die dit seizoen nu acht wedstrijden heeft gewonnen.

Vorig jaar was Alcaraz de beste op het graveltoernooi in Brazilië. Toen versloeg hij de Argentijn Diego Schwartzman in de eindstrijd.