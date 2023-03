Niet te stoppen Haaland leidt Manchester City met vijf(!) goals naar kwartfinale CL

City begon wervelend met al snel een grote kans voor Ilkay Gündogan, die wild over schoot. Even later stuurde basisklant Nathan Aké Haaland diep, maar de spits vond oud-Heracles Almelo-goalie Janis Blaswich op zijn weg. De Noor sloeg halverwege de eerste helft wel toe, na een discutabele ingreep van de VAR. De video-assistent constateerde dat de bal van dichtbij de arm van Benjamin Henrichs schampte en scheidsrechter Slavko Vincic volgde het advies op. Haaland schoof vervolgens koeltjes binnen.

Amper een minuut later was het alweer raak. Kevin De Bruyne schoot van grote afstand tegen de lat en Haaland was er als de kippen bij om de rebound af te ronden. Het was alweer zijn dertigste doelpunt in de Champions League. Nummer 31 volgde op slag van rust, toen hij na een kopbal van John Stones het beslissende zetje gaf: zijn vijfde hattrick van het seizoen. Het zorgde ervoor dat de achtste finale na een helft in de return eigenlijk al beslist was, dit zonder dat City heel goed speelde. Vooral achterin waar The Citizens regelmatig slordig aan de bal.

Na de pauze ging City vrolijk verder via een lage schuiver van Gündogan. Vervolgens was het weer tijd voor Haaland. De spits stond binnen enkele minuut tot tweemaal toe op de juiste plaats om binnen te schieten na rommelige situaties voor het Leipzig-doel.

Daarmee werd hij na Lionel Messi en Luiz Adriano pas de derde speler ooit met vijf doelpunten in een Champions League-wedstrijd. Een kans om zijn zesde te maken kreeg Haaland niet, want na iets meer dan een uur zorgde manager Pep Guardiola voor veel verbaasde blikken door Julian Alvarez voor hem in te brengen. Het leverde wél de volgende bizarre statistiek op voor de spits: meer goals (5) dan aangekomen passes (4).

Met de vele wissels van Guardiola, want niet alleen Haaland kreeg rust, verdween de drive uit de ploeg van City. Leipzig was ondertussen allang blij dat de score niet meer zo hard opliep als in het eerste kwartier na rust. Toch viel in de absolute slotfase nog de zevende treffer. De Bruyne krulde vanaf een meter of achttien de bal fraai binnen.