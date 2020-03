Italiaanse voetbalbaas waarschuwt spelers uit Serie A

Matthijs de Ligt voetbalt bij Juventus. Ⓒ EPA

In de huidige crisis rond het nieuwe coronavirus zijn de (hoge) spelerssalarissen in de Serie A niet heilig. Die boodschap verkondigde Gabriele Gravina, voorzitter van de Italiaanse voetbalfederatie (FIGC). „Het mag in deze zware tijden geen taboe zijn om over salarisvermindering te praten”, betoogde hij.