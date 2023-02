Alle auto’s onthuld: zo ziet aanloop naar start Formule 1-seizoen eruit

Ⓒ Haas

Haas

Het team van Haas maakte eind januari als eerste zijn nieuwe look bekend. De auto van het Amerikaanse team is qua kleurstelling flink veranderd. Kevin Magnussen en de teruggekeerde Nico Hülkenberg zullen in een overwegend zwarte auto gaan rijden, de VF-23. De witte neus is er nog wel, dus aan het vooraanzicht verandert niet veel. Op 11 februari werd de auto voor het eerst op het circuit van Silverstone getest tijdens een filmdag.

Red Bull

Dat Red Bull de auto presenteerde in New York was niet zo vreemd. De titelsponsor van de regerend constructeurskampioen, Oraclo, komt uit de Verenigde Staten en Red Bull maakte ook de aanstaande overeenkomst met het Amerikaanse Ford wereldkundig. Beide partijen slaan de handen ineen, wat betreft de motor die vanaf 2026 in gebruik wordt genomen én wordt gebouwd door Red Bull Powertrains. De kleuren van de RB19 zijn oud en vertrouwd. Wel nieuw is dat het topteam tijdens de Amerikaanse races in Miami, Austin en Las Vegas met een speciale livery zal gaan rijden, ontworpen door fans. Verder liet Red Bull zoals gewoonlijk nog weinig zien van de nieuwe auto van Max Verstappen en Sergio Pérez.

Ⓒ Williams Racing

Williams

Op maandag 6 februari was het de beurt aan Williams om de nieuwe auto voor komend seizoen, de FW45, te lanceren. Het team presenteerde ook een aantal nieuwe sponsoren, waaronder Gulf Oil. Aan de zijde van Alex Albon is de Amerikaan Logan Sargeant de tweede coureur, na het vertrek van Nicholas Latifi. Daarnaast is de van Mercedes overgekomen James Vowles aangesteld als teambaas. Hij volgt Jost Capito op. Ten opzichte van de auto van 2022 heeft Williams onder meer het concept van de sidepods en de voorwielophanging aangepast.

Alfa Romeo kwam dinsdag 7 februari met de eerste beelden van de nieuwe auto. Ⓒ Alfa Romeo

Alfa Romeo

Alfa Romeo liet tijdens de presentatie op dinsdag 7 februari al wat meer zien van de nieuwe auto. De kleurstelling is flink veranderd ten opzichte van 2022, mede door een wijziging qua (hoofd)sponsoren. Valtteri Bottas en Guanyu Zhou gaan rijden in een zwart met rode bolide. De auto, de C43, bevat volgens het team compleet nieuwe onderdelen en bevat de nodige updates ten opzichte van de auto van vorig seizoen.

De auto waarin Nyck de Vries komend seizoen zijn races gaat rijden. Ⓒ Red Bull Content Pool

AlphaTauri

Nyck de Vries en Yuki Tsunoda hopen op een beter seizoen voor het zusterteam van Red Bull dan in 2022, toen alleen Williams slechter presteerde. De kleurstelling van de auto is ten opzichte van dat jaar enigszins veranderd. Het rood op onder meer de achtervleugel valt op, door de komst van de Poolse sponsor Orlen. De Vries en Tsunoda testen de AT04 op het asfalt voor de eerste keer uit tijdens een filmdag op dinsdag 14 februari. De auto werd drie dagen daarvoor gepresenteerd in New York.

„Ik ben zeer gemotiveerd om te laten zien wat ik kan”, aldus De Vries. „Mijn weg hier naartoe is wat ongebruikelijk en heeft wat langer geduurd, maar ik denk dat ik daardoor nog dankbaarder ben voor deze kans en nog meer gemotiveerd om die kans te grijpen.

Lando Norris en Oscar Piastri Ⓒ McLaren Media Centre

De MCL60 Ⓒ McLaren Media Centre

De MCL60 moet McLaren de nodige punten gaan opleveren in 2023. Ⓒ McLaren Media Centre

McLaren

McLaren presenteerde maandagmiddag de MCL60. De renstal staat dit jaar stil bij het zestigjarige bestaan van de racetak van McLaren. Lando Norris maakt net als afgelopen seizoen deel uit van het team, waar Oscar Piastri de plaats heeft ingenomen van Daniel Ricciardo.

In deze AMR23 rijden dit seizoen Fernando Alonso en Lance Stroll. Ⓒ Aston Martin

Aston Martin

Op dezelfde dag als McLaren onthulde ook Aston Martin de auto voor 2023, de AMR23. Fernando Alonso is de nieuwe, grote blikvanger van het team. De 41-jarige tweevoudig wereldkampioen maakte de overstap van Alpine en is de vervanger van de afgezwaaide Sebastian Vettel. Lance Stroll, zoon van teameigenaar Lawrence Stroll, is de teamgenoot van de ervaren Spanjaard. Aston Martin eindigde vorig jaar als zevende bij de constructeurs.

Ⓒ Ferrari

De nieuwe Ferrari-auto. Ⓒ Ferrari

Ferrari

Charles Leclerc en Carlos Sainz zijn dit seizoen opnieuw de coureurs bij Ferrari, waarvan de auto dit jaar de SF-23 wordt genoemd. Het doek werd op Valentijnsdag van de rode wagen gehaald. Fred Vasseur staat voor zijn eerste seizoen als teambaas van Ferrari. De Fransman vervangt de vertrokken Mattia Binotto.

Het seizoen 2022 begon hoopgevend voor de Scuderia, maar naarmate het seizoen vorderde werden Max Verstappen en Red Bull steeds dominanter. Uiteindelijk won Ferrari vier races (drie keer Leclerc, één keer Sainz), maar in de tweede helft van het seizoen volgde er geen zege meer.

Leclerc en Sainz konden de nieuwe auto na de onthulling gelijk uitproberen op het circuit van Maranello.

Ⓒ Mercedes-Benz AG

Mercedes

Mercedes kiest dit jaar weer voor een zwarte auto, net als in 2020 en 2021. Vorig jaar reden Hamilton en de woensdag jarige Russell (25) nog in een overwegend grijze wagen.

De renstal stelt dat de zwarte kleurstelling ook helpt wat het besparen van gewicht betreft. Lewis Hamilton keek met groot genoegen naar de zwarte racewagen. „Ze ziet er geweldig uit in het zwart. Heel spannend”, zei de zevenvoudig wereldkampioen. De 38-jarige Brit won vorig jaar voor het eerst sinds zijn intrede in de Formule 1 in 2007 geen enkele grand prix en hij eindigde als zesde in het kampioenschap.

Hamilton liet tijdens de presentatie opnieuw doorschemeren dat hij voorlopig nog niet stopt. Hoewel zijn huidige contract afloopt na dit jaar, is het plan zijn contract te verlengen. „Ik hou van racen, dat zit in mijn DNA. Ik hou van de fysieke en mentale uitdaging en geloof dat ik nog steeds kan verbeteren.”

Tijdens de eerste drie races van het seizoen zullen Gasly en Ocon in deze roze uitvoering rijden. Ⓒ Alpine

De nieuwe bolide van Alpine Ⓒ Alpine

Alpine

Donderdag, precies een week voor de eerste testdag in Bahrein, onthulde Alpine als laatste team de nieuwe auto: de A523. Pierre Gasly is nieuw bij de renstal, als teamgenoot van zijn landgenoot Esteban Ocon. Alpine eindigde vorig jaar na een flinke strijd met McLaren als vierde bij de constructeurs, achter topteams Red Bull, Ferrari en Mercedes. Tijdens de eerste drie races van het seizoen zullen Gasly en Ocon in een roze gespoten wagen rondrijden.

Testdagen

Voor de lichten op 5 maart doven voor de start van het nieuwe seizoen dienen de auto’s natuurlijk eerst een officieuze vuurdoop te beleven, om alle nieuwe snufjes te testen. In het verleden werden in aanloop naar de openingsrace vaak twee testsessies op verschillende circuits ingepland. Dit keer is er voor de teams slechts sprake van één sessie. Dit om kosten te besparen en omdat de regels deze winter niet dramatisch op de schop gaan.

Op 23, 24 en 25 februari mogen de rijders op het circuit van Bahrein, waar ruim een week later de seizoensopening plaatsvindt, onbeperkt kilometers worden gemaakt. Normaliter is de baan ’s morgens én ’s middags vier uur open, met tussendoor een lunchpauze van een uur.