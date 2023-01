Overzicht: wanneer zien we de nieuwe Red Bull-auto van Max Verstappen?

Het team van Haas maakt volgende week als eerste zijn nieuwe look bekend. Red Bull presenteert de auto waarmee wereldkampioen Max Verstappen zijn titel gaat verdedigen op 3 februari. De lancering van de RB19 vindt plaats in New York.

Nyck de Vries toont de livery van zijn AlphaTauri-wagen acht dagen later aan het publiek, eveneens in New York. De coureur uit Sneek maakte vorig jaar al zijn debuut in de Formule 1, als invaller bij Williams, maar is inmddels verzekerd van een vast zitje.

Bekijk hieronder een overzicht met alle belangrijke data in aanloop naar de seizoenstart.

Presentaties

31 januari: Haas

3 februari: Red Bull

6 februari: Williams

7 februari: Alfa Romeo

11 februari: AlphaTauri

13 februari: Aston Martin en McLaren

14 februari: Ferrari

15 februari: Mercedes

16 februari: Alpine

Testdagen

Voor de lichten op 5 maart doven voor de start van het nieuwe seizoen dienen de auto’s natuurlijk eerst een officieuze vuurdoop te beloven, om alle nieuwe snufjes te testen. In het verleden werden in aanloop naar de openingsrace vaak twee testsessies op verschillende circuits ingepland. Dit keer is er voor de teams slechts sprake van één sessie. Dit om kosten te besparen en omdat de regels deze winter niet dramatisch op de schop gaan.

Op 23, 24 en 25 februari mogen de rijders op het circuit van Bahrein, waar ruim een week later de seizoensopening plaatsvindt, onbeperkt kilometers worden gemaakt. Normaliter is de baan ’s morgens én ’s middags vier uur open, met tussendoor een lunchpauze van een uur.