Sport kort: Golfer Watney besmet met coronavirus en stopt op PGA-toernooi

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Golf: Golfer Nick Watney besmet met coronavirus en stopt op PGA-toernooi

22.16 uur: Golfer Nick Watney heeft positief getest op het coronavirus op het golftoernooi RBC Heritage in South Carolina. De Amerikaanse golfer heeft zich voor aanvang van de tweede dag van het toernooi op de PGA Tour teruggetrokken.

Watney was alleen afgereisd naar Hilton Head Island, waar het tweede toernooi sinds de onderbreking van het golfseizoen plaatsvindt en is niet gekomen met de door de PGA Tour geregelde chartervlucht. Hij is de eerste golfer op de Amerikaanse proftour die positief test op het coronavirus.

Voetbal: Degradatie dreigt alsnog voor Amiens en Toulouse

18.58 uur: Voor de Franse voetbalclubs Toulouse en Amiens dreigt alsnog degradatie uit de hoogste profdivisie. De Ligue 1 gaat niet akkoord met een competitie die uit 22 ploegen bestaat in plaats van de huidige 20 teams. Komende week volgt een stemming tijdens een vergadering van de Franse profliga (LFP), die de Ligue 1 organiseert.

In de huidige plannen promoveren FC Lorient en RC Lens, de nummer 1 en 2 van Ligue 2, naar het hoogste niveau.

De profcompetities in Frankrijk werden vanwege de coronacrisis stopgezet, net als in Nederland. Paris Saint-Germain werd als kampioen uitgeroepen, hoewel er nog tien speelronden te gaan waren. Onder meer Amiens en Toulouse tekenden beroep aan tegen het besluit van de LFP om het seizoen niet meer uit te spelen, omdat ze als nummers 19 en 20 zouden moeten degraderen.

De hoogste Franse rechter gaf beide clubs deels gelijk en schortte de degradatie op, in afwachting van een definitieve oplossing, die voor 30 juni bekend moet zijn.

Voetbal: PSV gunt ex-Feyenoorder Touré (19) herkansing

18.27 uur: PSV heeft de transfervrije ex-Feyenoorder Cheick Touré vastgelegd. De 19-jarige linkervleugelaanvaller heeft een contract voor twee seizoenen ondertekend. Hij sluit deze zomer aan bij de selectie van Jong PSV.

Touré is na Georginio Wijnaldum de jongste debutant bij Feyenoord. Hij was in augustus 2017 voor de eerste keer actief in de Rotterdamse hoofdmacht. Onder meer door blessureleed kon hij in De Kuip niet doorbreken. PSV gunt hem een herkansing.

Wielersport: Kans op Giro in najaar met publiek stuk groter

17.18 uur: De organisatie van de Giro d’Italia start dit najaar op Sicilië én wordt verreden met publiek. Dat is de uitkomst van een overleg tussen de organisator RCS, de Italiaanse minister van sport Vincenzo Spadafora en voorzitter Renato Di Rocco van de Italiaanse wielerbond over de hervatting van wielerwedstrijden. De Ronde van Italië staat op de nieuwe wielerkalender gepland van 3 tot en met 25 oktober

De Giro heeft nog niet definitief groen licht gekregen, maar er zijn protocollen afgesproken in overeenstemming met de regels die op 11 juni door de regering zijn vastgelegd. Het publiek zal afstand moeten houden. „Het is een belangrijke stap voorwaarts. Wij zijn optimistisch over de hervatting van het wielrennen”, liet Paulo Bellino, de algemeen directeur van RCS Sport, weten aan de Italiaanse zender Rai Sport.

De Ronde van Italië start op Sicilië in plaats van in de Hongaarse hoofdstad Boedapest, waar de start aanvankelijk zou zijn. „Er komt een extra etappe bij op Sicilië, één in de zuidelijke regio Basilicata en een zware etappe in de tweede week”, zei koersdirecteur Mauro Vegni. RCS presenteert het definitieve etappeschema eind deze maand.

Voetbal: Stam houdt Locadia binnenboord

16.52 uur: Jürgen Locadia blijft actief voor FC Cincinnati. De Amerikaanse club, waar Jaap Stam sinds kort aan het roer staat, huurt de aanvaller nog een jaar van Brighton & Hove Albion.

De oud-speler van PSV werd de vorige zomer verhuurd aan Hoffenheim. In de winter verkaste Locadia (26) vervolgens, opnieuw op huurbasis, naar de Verenigde Staten. Hij speelde slechts twee wedstrijden voor Cincinnati. Vervolgens legde de coronacrisis de Amerikaanse MLS ook stil.

Cincinnati had een optie tot koop. Die clausule blijft ook in de nieuwe leenovereenkomst staan, die nu loopt tot juni 2021. Als de Amerikanen die optie lichten, staat Locadia vervolgens tot en met december 2023 onder contract.

De MLS wordt van 8 juli tot en met 11 augustus hervat met een speciaal toernooi in Disney World, Florida. FC Cincinnati is in een poule gekoppeld aan onder meer het Atlanta United van Frank de Boer.

Wielersport: NK mountainbike in 2020 en 2021 weer in Sittard

16.37 uur: De Nederlandse kampioenschappen mountainbike worden in 2020 en 2021 in Sittard verreden. Het Watersley Sports & Talentpark is net als in 2019 het decor van de nationale titelstrijd, meldt wielerunie KNWU. Dat gebeurt in het weekend van 26 en 27 september.

Vorig jaar reden onder anderen Milan Vader (elite-mannen), Anne Tauber (elite-vrouwen) en Ceylin del Carmen Alvarado (beloften-vrouwen) op dezelfde locatie al naar de Nederlandse titel.

De NK mountainbike waren aanvankelijk aan Spaarnwoude gegund, maar deze organisator was genoodzaakt het evenement terug te geven aan de KNWU toen de coronacrisis het evenement op de geplande data (6-7 juni) onmogelijk maakte en er geen nieuwe datum gevonden werd. Sittard, dat al de NK in 2021 zou organiseren, was bereid de nationale titelstrijd ook dit jaar te faciliteren.

„We zijn blij om, na het succes van 2019, op de valreep ook dit jaar het Nederlands kampioenschap te kunnen organiseren, om op deze manier toch een topafsluiting van het mountainbikeseizoen te kunnen bieden aan al die gemotiveerde en talentvolle mountainbikers”, zegt de organisatie.

Voetbal: Efmorfidis van Almere City naar RKC

16.35 uur: RKC Waalwijk heeft de eerste versterking voor volgend seizoen binnen. De Brabantse eredivisieclub nam aanvaller James Efmorfidis over van Almere City FC. De 24-jarige Griek verbond zich voor twee jaar aan RKC.

„James past met zijn speelstijl en creativiteit bij RKC”, zegt algemeen directeur Frank van Mosselveld. „Hij beschikt over de eigenschappen en kwaliteiten die wij zoeken in een vleugelaanvaller, de data en modellen van hem bevestigen dat.”

De aanvaller, geboren in Athene, maakte afgelopen seizoen in vijftien wedstrijden vier doelpunten in de Keuken Kampioen Divisie. Een jaar eerder was hij negen keer trefzeker voor Almere City. Efmorfidis voetbalde in de jeugd voor onder meer Ajax, Real Madrid, FC Barcelona en AZ. RKC koerste dit seizoen af op degradatie uit de eredivisie, maar mag volgend seizoen toch weer op het hoogste niveau spelen omdat de competitie als gevolg van de coronacrisis voortijdig werd beëindigd.

Tennis: KNLTB wil oefenen voor herstart seizoen

14.38 uur: De KNLTB hoopt in aanloop naar de herstart van het tennisseizoen de profspelers nog te kunnen faciliteren met coronaproof oefenwedstrijden. In veel andere landen wordt er al weken door landgenoten onderling in wedstrijdverband getennist. De tennisbond bekijkt de mogelijkheden voor de maand juli.

„We zijn afhankelijk van de persconferentie van volgende week. We hopen dat we dan groen licht krijgen voor het spelen van wedstrijden, wat op dit moment niet mogelijk is. Er mag nog niet om punten en geld gespeeld worden”, aldus eventmanager Lars van Opijnen. „In diverse Europese landen zien we allerlei coronaproof toernooien en dat knaagt ook aan ons. We krijgen veel verzoeken vanuit spelers, maar het mag simpelweg niet. En daar is wel begrip voor.”

Onlangs maakten de ATP en de WTA de herziene kalender voor het najaar bekend. Het is de bedoeling dat de vrouwen vanaf 3 augustus alweer in toernooiverband in actie komen, de mannen beginnen anderhalve week later weer.

„We willen onze toppers graag klaarstomen voor de herstart, maar op dit moment is er nog te veel onduidelijkheid. De laatste week van juli is een serieuze optie, maar daarover komt hopelijk volgende week meer duidelijkheid”, aldus Van Opijnen.

De afgelopen maanden organiseerden diverse bonden in onder meer Oostenrijk en Duitsland coronaproof toernooien, waarbij de beste spelers uit het land het tegen elkaar opnamen. De wedstrijden werden gespeeld zonder publiek en waren te volgen via een livestream.

Diverse tennissers kregen van de tennisbond een trainerscursus aangeboden in de tennisloze periode, wat eerder in België gebeurde.

Wielersport: NK mogelijk toch nog in 2020

14.03 uur: De NK wielrennen vinden dit najaar mogelijk toch nog plaats op en om de Drentse VAM-Berg. Dat heeft organisator Thijs Rondhuis bekendgemaakt. „De kans is reëel”, aldus Rondhuis. „Mits we toestemming hebben van het kabinet en er een geschikte datum wordt gevonden op de wielerkalender, die past bij de behoeften van onze renners.”

Vorige maand liet Thorwald Veneberg, directeur van de KNWU, nog optekenen dat er in 2020 werd afgezien van organisatie van het nationale kampioenschap. De wielerbond gaf aan andere evenementen, bijvoorbeeld de grote rondes, de ruimte te willen geven in de krappe agenda. „Voor de elitecategorieën lijkt er geen ruimte voor de NK”, zei Veneberg.

De NK zouden momenteel moeten plaatsvinden in Drenthe, maar het organiseren van evenementen is tot 1 september verboden. Toch hoopt Rondhuis in de resterende maanden of wellicht daarvoor al alsnog een Nederlands kampioenschap te kunnen organiseren.

„Normaal zijn we sceptisch, maar we hebben een bijzondere locatie die zich uitstekend leent voor een kampioenschap in alle vormen; met beperkt of zonder publiek. Er zijn nauwelijks omwonenden en het is een verkeersluw gebied”, aldus Rondhuis. „We kunnen hier een zeer verantwoord kampioenschap organiseren. Wellicht zijn wij een ideaal evenement voor de testfase, maar dat is nu niet aan de orde.” De UCI heeft de data 22 en 23 augustus gereserveerd voor de nationale kampioenschappen.

Volgens Rondhuis is de kans aannemelijk dat er ruimte ontstaat op de kalender omdat bepaalde evenementen toch nog geschrapt worden. Veneberg heeft vanuit teams „signalen ontvangen dat ze economisch belang hebben bij een NK.”

Atletiek: Marathon van Londen houdt hoop

13.47 uur: De organisatie van de marathon van Londen blijft hoop houden dat het evenement doorgaat. Directeur Hugh Brasher moedigt de hardlopers die zich hebben ingeschreven aan om door te blijven trainen voor de marathon die voor zondag 4 oktober op het programma staat. Als gevolg van de coronacrisis is het echter onzeker of de wedstrijd over 42,195 kilometer door de Engelse hoofdstad kan doorgaan.

Deze week werd de Great North Run afgelast. De internationaal bekende halve marathon in Engeland stond voor 13 september op het programma. „Er werd veel gespeculeerd dat de marathon van Londen dan ook gecanceld zou worden, maar dat is niet zo”, zegt Brasher. De organisatie heeft volgens hem al innovatieve manieren bedacht om voor ’social distancing’ te zorgen. In samenspraak met de overheid wordt gekeken of het toch mogelijk is om op 4 oktober de veertigste editie van de Londense marathon te kunnen houden.

„We hebben nog vijftien weken, dat betekent alle tijd om te trainen. Het is nog niet nodig om nu al op je top te zijn”, zegt Brasher tegen de hardlopers. „We weten nog niet of we op 4 oktober samen kunnen rennen en samen kunnen zijn. We weten wel dat we hoop, verlangen en vindingrijkheid hebben. Focus je dus op hardlopen en trainen. Het is zowel fysiek als mentaal goed voor je.”

De twee snelste marathonlopers ter wereld, de Keniaan Eliud Kipchoge (2.01.39) en de Ethiopiër Kenenisa Bekele (2.01.41), willen in Londen de strijd aangaan.

Autosport: DTM-kampioen vervangt ’valsspeler’ in Formule E

13.06 uur: De Duitse autocoureur René Rast keert na zijn eenmalige optreden in de Formule E in 2016 nu terug in de elektrische raceklasse. Rast, in 2017 en 2019 kampioen van het Duitse toerwagenkampioenschap DTM, vervangt bij Audi de geschorste Daniel Abt.

De 27-jarige Abt werd eind vorige maand door Audi geschorst, omdat hij vals had gespeeld tijdens een virtuele racecompetitie. Hij bleek bij een van de laatste virtuele races niet zelf achter het stuur van de simulator te hebben gezeten, maar liet stiekem een professionele simracer zijn plaats innemen. De organisatie van de Formule E, die ook de online-competitie tussen de coureurs uit de elektrische raceklasse organiseert, diskwalificeerde Abt na de race. De leiding van Audi nam de zaak helemaal hoog op en besloot de coureur zelfs voor de rest van het jaar te schorsen.

Het Formule E-seizoen wordt na een maandenlange onderbreking vanwege de coronacrisis in augustus afgemaakt met zes races in negen dagen over het voormalige vliegveld Tempelhof in Berlijn. Rast kruipt daar achter het stuur van één van de Audi’s. De 33-jarige Duitser debuteerde in 2016 voor een ander team al in de Formule E. Dat was ook in Berlijn, maar dan op een stratencircuit in de Duitse hoofdstad.

Motorsport: Van der Mark gaat eind juli weer racen

13.06 uur: Motorcoureur Michael van der Mark heeft weer een doel om naartoe te werken. De Nederlandse Yamaha-coureur hervat het seizoen in het WK Superbike eind juli in de Spaanse stad Jerez. De organisatie presenteerde vrijdag de voorlopige kalender voor het restant van het jaar.

Op 29 februari en 1 maart werden twee races gereden in Australië. Van der Mark eindigde op circuit Phillip Island twee keer als vierde. Daarna zorgde de coronacrisis ervoor dat de ene na de andere race werd geschrapt of uitgesteld. Zo konden de Superbike-coureurs in april niet naar het TT Circuit in Assen komen. Het evenement in Drenthe werd uitgesteld naar 21 tot en met 23 augustus, maar vanwege de maatregelen die in Nederland gelden vanwege het coronavirus kunnen de races ook dan niet doorgaan.

Assen staat wel nog steeds op de kalender voor 2020, maar zonder data. Het seizoen wordt van 31 juli tot en met 2 augustus in Spanje hervat op het Circuit de Jerez-Ángel Nieto. Daarna volgen races in Portugal, weer in Spanje (twee raceweekenden in Aragón en één in Barcelona) en Frankrijk. Het is de bedoeling dat de coureurs in oktober en november naar respectievelijk Argentinië en Italië gaan, maar dat is nog niet zeker.

Mogelijk komen er dit seizoen ook nog races in Groot-Brittannië, Qatar en Assen. Van der Mark mocht eind vorige maand met onder anderen Moto2-coureur Bo Bendsneyder al wat rondjes rijden over het TT Circuit.

Voetbal: Vitesse akkoord met tijdelijke salarisverlaging

11.52 uur: De spelers, technische staf en de directie van Vitesse zijn akkoord gegaan met een tijdelijke salarisverlaging. De Arnhemse club zegt de uitgangspunten van de spelersvakbonden VVCS en ProProf, de Federatie Betaald Voetbal Organisaties (FBO) en de CBV (Coaches Betaald Voetbal) in acht te hebben genomen.

„Het is bekend dat we als club hard geraakt worden door deze crisis. Afhankelijk van wanneer we weer met publiek kunnen gaan voetballen, wordt de inkomstenderving op miljoenen euro’s geraamd. Ik begrijp dat het verzoek om een tijdelijke salarisverlaging verre van alledaags is”, aldus algemeen directeur Pascal van Wijk.

Vitesse stond op het moment dat het seizoen werd stopgezet op de zevende plek. Daardoor speelt de club, waar onlangs de Duitser Thomas Letsch werd aangesteld als trainer, komend seizoen geen Europees voetbal.

Voetbal: PSV krijgt langer steun van rugsponsor

11.00 uur: PSV krijgt langer steun van Energiedirect.nl, het bedrijf dat sinds vorig jaar op de achterkant van de Eindhovense shirts staat. Het sponsorcontract is tussentijds met een jaar verlengd tot de zomer van 2022. „Een bijzonder krachtig signaal in deze moeilijke periode”, zegt commercieel directeur Frans Janssen van PSV.

Het Brabantse energiebedrijf nam in 2016 de plaats over van Philips als hoofdsponsor van PSV, voor een jaarlijks bedrag van ruim 6 miljoen euro. Vorig jaar verhuisde Energiedirect.nl van de voorkant naar de achterkant van de shirts. Naar verluidt betaalt het bedrijf nu zo’n 1 miljoen euro per jaar. Een groep grote bedrijven uit de regio nam het hoofdsponsorschap over onder de overkoepelende naam Metropoolregio Brainport Eindhoven.