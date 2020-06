Sport kort: Voetbal: Vitesse akkoord met tijdelijke salarisverlaging

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Vitesse akkoord met tijdelijke salarisverlaging

11:52 De spelers, technische staf en de directie van Vitesse zijn akkoord gegaan met een tijdelijke salarisverlaging. De Arnhemse club zegt de uitgangspunten van de spelersvakbonden VVCS en ProProf, de Federatie Betaald Voetbal Organisaties (FBO) en de CBV (Coaches Betaald Voetbal) in acht te hebben genomen.

„Het is bekend dat we als club hard geraakt worden door deze crisis. Afhankelijk van wanneer we weer met publiek kunnen gaan voetballen, wordt de inkomstenderving op miljoenen euro’s geraamd. Ik begrijp dat het verzoek om een tijdelijke salarisverlaging verre van alledaags is”, aldus algemeen directeur Pascal van Wijk.

Vitesse stond op het moment dat het seizoen werd stopgezet op de zevende plek. Daardoor speelt de club, waar onlangs de Duitser Thomas Letsch werd aangesteld als trainer, komend seizoen geen Europees voetbal.

Voetbal: PSV krijgt langer steun van rugsponsor

11.00 uur PSV krijgt langer steun van Energiedirect.nl, het bedrijf dat sinds vorig jaar op de achterkant van de Eindhovense shirts staat. Het sponsorcontract is tussentijds met een jaar verlengd tot de zomer van 2022. „Een bijzonder krachtig signaal in deze moeilijke periode”, zegt commercieel directeur Frans Janssen van PSV.

Het Brabantse energiebedrijf nam in 2016 de plaats over van Philips als hoofdsponsor van PSV, voor een jaarlijks bedrag van ruim 6 miljoen euro. Vorig jaar verhuisde Energiedirect.nl van de voorkant naar de achterkant van de shirts. Naar verluidt betaalt het bedrijf nu zo’n 1 miljoen euro per jaar. Een groep grote bedrijven uit de regio nam het hoofdsponsorschap over onder de overkoepelende naam Metropoolregio Brainport Eindhoven.