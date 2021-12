Scorende Nathan Aké en City vernederen Leeds United compleet

Nathan Aké beleeft zijn finest moment met zijn goal tegen Leeds United. De City-fans zijn er blij mee. Ⓒ Reuters

MANCHESTER - Manchester City heeft in de Premier League met groot vertoon van macht gewonnen van Leeds United. Het werd liefst 7-0 en Nathan Aké, halverwege de tweede helft ingevallen, bepaalde met een kopbal de eindstand. Het was Aké’s eerste doelpunt van het seizoen in de Premier League.