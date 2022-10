Premium Het beste van De Telegraaf

FC Utrecht verloor 25 Eredivisieduels op rij in Eindhoven: ’Aan ons om dit te doorbreken’

Door Jeroen Kapteijns

Nick Viergever: „,Meestal ben ik niet van die statistieken, maar dit is wel een lange reeks.” Ⓒ ANP/HH

EINDHOVEN - Het is een van de opmerkelijkste series in de Eredivisie. Al sinds 1996 keert FC Utrecht met lege handen huiswaarts uit het Philips Stadion, waar de club uit de Domstad nu al 25 Eredivisie-wedstrijden op rij verloor van PSV. Eénmaal in deze periode – met Erik ten Hag als trainer, Sébastien Haller als spits en Bart Ramselaar als uitblinker – wist FC Utrecht wel te winnen in Eindhoven, maar dat was in een bekerwedstrijd.