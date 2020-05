’Neymar slaat miljoenenbod af voor FC Barcelona’

Neymar wordt al vanaf het moment dat hij in 2017 vertrok bij FC Barcelona in verband gebracht met een terugkeer. Zowel de aanvaller als de Catalaanse club willen elkaar graag weer in de armen sluiten.

PSG wil er echter alles aan doen om de 28-jarige Braziliaan te behouden. De Spaanse krant weet te vermelden dat er in Parijs een lucratief bod voor Neymar op tafel ligt. Een premie van 100 miljoen euro, als Neymar besluit zijn in 2022 aflopende contact besluit te verlengen.

Ondanks de miljoenen die lonken, wil Neymar het liefst weer in Camp Nou voetballen. Of er aankomende zomer ook daadwerkelijk een transfer gaat plaatsvinden, is nog altijd maar de vraag. Zeker nu clubs in zowel Frankrijk als Spanje in financieel zwaar weer verkeren door de gevolgen van de coronapandemie. Daar is Neymar ook van op de hoogte en om die reden zou hij bereid zijn om een groot deel van zijn salaris in te leveren; 50 procent maar liefst. In de Franse hoofdstad kan Neymar jaarlijks 36 miljoen euro per jaar op zijn bankrekening bijschrijven.