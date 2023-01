De olympisch kampioene was sinds 2019 (!) ongeslagen Zegereeks Schouten in marathonschaatsen ten einde

Schouten wist zaterdagavond in Heerenveen niet te winnen tijdens de Marathon Cup. Ⓒ ANP/HH

Aan de ongeslagen status van Irene Schouten op de marathon is na lange tijd een einde gekomen. De drievoudig olympisch kampioene kon in de tiende wedstrijd om de Marathon Cup in Heerenveen niet meedoen om de zege. De schaatsster van AH Zaanlander zat niet bij de kopgroep van elf waaruit na tachtig ronden de winnares kwam.