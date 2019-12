’Sifan moet winnen, Atletiek is een wereldsport

Komt volgende week de bekroning voor Sifan Hassan, tijdens het Sportgala waarop ze ook nog eens Sportvrouw van het Jaar kan worden? Ⓒ ANP

EDE - De jury had dit jaar een makkie. Natuurlijk werd Sifan Hassan gekozen tot de Nederlandse Atleet van het Jaar (m/v) want de concurrentie kon logischerwijze niet aan de tweevoudig wereldkampioene tippen (Joris van Gool, Nadine Visser en Ronald Hertog). De grote vraag is nu of Hassan volgende week tijdens het NOC*NSF Sportgala ook wordt gekozen tot Sportvrouw van het Jaar.