Kan het nog? Na remontada wil Ajax rimonta

Video

‘Met Sean Klaiber tegen Roma vraag je om problemen’

Twee jaar geleden wist Ajax tegen Real Madrid een 1-2 nederlaag om te buigen en werd de volgende ronde in de Champions League behaald. Kunnen de Amsterdammers hetzelfde kunstje herhalen in de Europa League tegen AS Roma? Chef voetbal Valentijn Driessen is in Rome en blikt vooruit.