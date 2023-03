Van Nistelrooy kiest keihard tegenaanval na kritiek: ’Waar wij nu staan, is maximaal haalbare geweest’

Wat biedt je houvast bij de tegenvallende resultaten en een lastige uitwedstrijd tegen NEC voor de deur?

,,Ik houd me vast aan het karakter van deze ploeg. Daar houd ik me heel sterk aan vast. Ik vind dat wij een heel rommelig seizoen spelen. Dat heeft ook te maken met de gevolgen van het beleid dat gemaakt moest worden. Dat wisten we ook. Vanuit twee heel onrustige transferwindows met een hele schifting in het aantal spelers, in de winter zijn er zeven jongens weggegaan. En de blessures die daar nog eens bovenop komen, de schorsingen, het heel trieste geval met Thijs (Slegers, red), de resultaten die tegenvallen. Elke keer recht dit team zijn rug. Dat is waar ik me honderd procent aan vasthoud. We staan nog steeds waar we staan en we vechten nog steeds elke wedstrijd om het maximale uit dit jaar te halen. Daarvoor verdient dit team de credits.”

Je somt een heel aantal dingen op waarom het zo’n zwaar seizoen is. Hoe hard heb je de rust nodig gehad na Vitesse?

,,Ik heb een aantal momenten dit seizoen gehad, dat ik mijn rust nodig had. Je hoeft niet onder stoelen of banken te schuiven, dat het voor iedereen een heel pittig jaar is. Daar komt ook nog eens bij, dat ik me PSV’er voel. Dan doet het extra zeer. Ik houd me ook vast aan een stuk realiteit. Ik heb gezegd, dat de ambities blijven, want we spelen voor PSV. Maar je weet ook, dat als je beste spelers weggaan, de kans kleiner is, dat je kampioen wordt. Dat doet niks af aan de ambitie. Maar die realiteit bouw ik zeker in. De onrust binnen de club kun je ook niet onder stoelen of banken schuiven. Aan het begin van het seizoen met de rvc, de technisch directeur die weggaat, tussen september en maart heb je daar niemand. Dat merk je. Je merkt nu hoe het is met Earnest Stewart. Wat voor verschil dat maakt. Dat geeft heel veel rust en steun. Er kan heel veel werk meer gedaan worden. Een interessant jaar voor iedereen en zeker ook voor mij.”

Is het bijna een leerjaar geworden door alles wat je op je bordje hebt gekregen?

,,Daar deal je mee. Ik vind dat ook niet erg. Ik ben vrij pragmatisch ingesteld en neem het zoals het komt. Maar ik ben ook iemand, die het aan het hart gaat waar hij mee bezig is. Daarom wil ik de spelersgroep heel veel complimenten geven, want het is nu eenmaal overal zo, dat het doorsijpelt als het niet rustig is in een club. Daar moeten we met z’n allen mee omgaan. Dat doen wij met man en macht. Dat is een ding dat gezegd moet worden.”

PSV speelt voor de tweede plek. Hoe is dat?

,,Ik heb niet gezien, dat het niet meer kan. Ik heb het gehad over de realiteit waarin de club zit. Als je dat niet meeneemt, wat dit voor een jaar is voor PSV. De verkopen die gedaan moesten worden. Als je dat niet meeneemt in dit seizoen dan denk ik dat je niet in de realiteit leeft. Het is volkomen logisch hoe dat gaat. Ik vind het heel knap van deze groep hoe ze daar mee omgaan. En dan noem ik daar ook mijn staf bij. Dat is gewoon zo. En natuurlijk kun je zeggen: ‘Dit is het jaar van PSV en nu moet het gebeuren.’ Maar in het jaar van PSV verkoop je niet je beste spelers in de winter. En laat je er niet nog vijf met hen weggaan. Dan heb je ook nog je blessures en komen er ook nog schorsingen overheen. Dan moet je als team en als club stevig in je schoenen staan om te blijven strijden om te blijven knokken waar je nu staat. Waar wij nu staan, is wat het maximaal haalbare is geweest tot nu toe met iedereen die we aan boord hebben. Daarom raak ik niet in de war van ‘nog acht wedstrijden’. Wij gaan gewoon door en weten onder welke omstandigheden wij hebben moeten werken en morgen gaan we weer volle bak.”

Het is opvallend dat je zegt dat ‘PSV niet ergens anders had kunnen staan, dan waar jullie nu staan’.

,,Ik vind dat de beleidsmatige keuzes die gemaakt zijn dat die daar een dusdanige impact op hebben dat dit het maximale is. Met de blessures die daar bij zijn gekomen.”

Betekent dat dan dat PSV de titel heeft verkocht?

,,Dat zullen we zien eind mei.”

Na de uitwedstrijd tegen Vitesse was je heel teleurgesteld over het gebrek aan energie in de wedstrijd. Is dat iets wat je extra naar voren hebt gehaald in de voorbereiding op de uitwedstrijd tegen NEC?

,,Na de wedstrijd is dat meteen besproken. Ik denk dat het een incident was. Er was geen enkele aanleiding daarvoor om te denken dat dit eraan kwam. Ik vond het in de spirit te weinig. Dat mag niet gebeuren. En dat hoort ook niet bij dit team. Ondanks alle tegenslag staan er wel altijd wat dat betreft. Dat zal morgen ook gebeuren.”

Ooijer stopt als assistent-trainer van eerste elftal PSV

André Ooijer stopt aan het einde van dit seizoen als assistent-trainer bij het eerste elftal van PSV. De oud-international heeft die beslissing om persoonlijke redenen genomen. Hij is met de club uit Eindhoven in gesprek over een andere functie.

Ooijer werkte eerder bij PSV als jeugdtrainer en was ook actief op de commerciële afdeling van de club waarvoor hij lang voetbalde. Fred Rutten, Tim Wolf en Javier Rabanal Hernández zijn dit seizoen de andere assistenten van hoofdtrainer Van Nistelrooy.