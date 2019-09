Reservekeeper MVV breekt op curieuze wijze enkel

Volgens De Limburger is dit namelijk gebeurd toen Van Meurs in de tuin met zijn hond in de weer was. „Ongelooflijk. Ik train zes keer per week en dan gebeurt mij nooit iets, maar in de tuin gaat het plotseling mis”, laat hij aan het dagblad weten.

Door het curieuze wegvallen van de sluitpost, was MVV-trainer Fuat Usta afgelopen zaterdag genoodzaakt om wederom keeperstrainer Vladan Kujovic van stal te halen als reservedoelman. Kujovic zat eerder dit seizoen al vaker op de bank.

MVV speelde zaterdag uit bij FC Dordrecht. Het werd 1-1 in Dordt. De Limburgse ploeg bezet de 12e plaats in de Keuken Kampioen Divisie.