Ajax druipt af. Ⓒ ANP

Waar ging het mis? In negen maanden van de laatste vier in de Champions League naar het missen van de laatste zestien in de Europa League. Wat is structureel en wat is incidenteel? Hoort Ajax bij de Europese top of vielen vorig seizoen alle puzzelstukjes eenmaal zodanig in elkaar dat er aan de Europese top geroken mocht worden?