’Ik zal hem nog wel uitleggen wat een salonremise is’ Vooruitblik: negen ploegen in grote spanning op laatste speeldag Eredivisie

Door Robin Jongmans en Jeroen Kapteijns, Wilber Hack Kopieer naar clipboard

Het is zondag erop of eronder voor Sparta. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De posities één tot en met vijf staan vast en met PEC Zwolle is ook al één degradant bekend, maar toch is er nog volop spanning op de laatste speeldag van de Eredivisie. Wie wordt de tweede rechtstreekse degradant? Welke ploeg krijgt nog een ontsnappingsroute via de promotie/degradatie-play-offs? En wie wordt de vierde deelnemer aan de play-offs voor een startbewijs voor de tweede voorronde van de Conference League?