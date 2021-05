Erik ten Hag staat open voor terugkoop Brian Brobbey: ’Wat mij betreft bespreekbaar’

Ajax-trainer Erik ten Hag en Brian Brobbey. Ⓒ BSR Agency

AMSTERDAM - Als het aan Ajax-trainer Erik ten Hag ligt, is het een optie om de naar RB Leipzig vertrekkende Brian Brobbey direct terug te kopen van de Duitse club. „Wat mij betreft is het bespreekbaar, want we hebben een spits nodig”, zei de coach in aanloop naar het duel met Feyenoord van komende zondag.