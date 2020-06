’Oude heer’ Buffon blijft bij ’Oude Dame’ Juventus

„Er zijn spelers die geen introductie nodig hebben. Kampioenen wiens staat van dienst voor zich spreekt en wiens band met het shirt voor altijd is. Leiders en voorbeelden in het veld en in de kleedkamer”, meldt Juventus.

Voor Buffon wordt het zijn achttiende seizoen bij Juventus, de club waarbij hij in 2001 zijn eerste contract ondertekende. In 2018-2019 verliet hij Turijn voor een kortstondig avontuur bij Paris Saint-Germain. Chiellini, een concurrent van Matthijs de Ligt in het centrum van de verdediging, streek in 2005 neer bij de ’Oude Dame’.

Juventus ligt op koers voor de landstitel. Met nog tien duels te gaan bedraagt de voorsprong op Lazio vier punten.