Demi Vollering in tranen na Omloop: ’We wilden winnen voor Amy’

Vollering legde aanvankelijk uit waarom ze in de sprint Van Vleuten niet had kunnen verslaan. „Er was sprake van complete verzuring”, keek ze terug op de verloren sprint om vervolgens in gedachten naar Pieters te gaan, die de koers in 2014 had gewonnen. „We hadden willen winnen voor Amy. Je mist haar hier heel erg en eigenlijk mis je haar met alles”, zei de geëmotioneerde Vollering.

Movistar-renster Van Vleuten droeg vorige week in een wedstrijd in Spanje nog de boodschap ’stay strong, Amy’, op haar arm. „Net als haar ploeggenoten denken wij er ook elke dag aan. Dit was echt een wedstrijd voor Amy”, sprak ze.