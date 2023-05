Domper voor Swiatek: opgave na beenblessure

Swiatek nam een medische time-out nadat Rybakina de tweede set in de tiebreak won. Met een ingepakt been verscheen de Poolse weer op de baan. In de derde set besloot ze bij een stand van 2-2 de strijd toch te staken. „De tweede set kreeg ik last van mijn dijbeen. Er wordt nu onderzocht wat precies de diagnose is. De komende dagen zal daar meer over bekend worden”, liet Swiatek donderdagochtend via social media weten.

Rybakina neemt het in de halve finales op tegen de Letse Jelena Ostapenko, die met 6-2 4-6 6-3 won van de Spaanse Paula Badosa.