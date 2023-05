Swiatek na opgave in Rome hoopvol over deelname Roland Garros

Kopieer naar clipboard

Iga Swiatek hier in actie tegen Elena Rybakina. Ze moest opgeven met een beenblessure. Ⓒ ANP/HH

ROME - Iga Swiatek is na haar opgave op het masterstoernooi van Rome hoopvol over haar deelname aan Roland Garros later deze maand.