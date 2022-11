Voetbal

Alfred Schreuder: ’Hier horen we te staan’

Trainer Alfred Schreuder was vooral tevreden over het spel van Ajax in de eerste helft van het met 3-1 gewonnen uitduel met Rangers FC in de Champions League. „We namen snel met 2-0 afstand. En ik denk dat we er nog wel meer hadden kunnen maken”, aldus Schreuder.