Joey Veerman: ’We gaan ons kind geen Henk noemen’

„We zijn jarenlang samen naar Heerenveen gereden en hebben nog altijd veel contact, bijna elke dag. Henk is een van mijn allerbeste vrienden geworden. Zijn vrouw en mijn vriendin zijn ook goede vriendinnen. Wij gaan regelmatig wat eten met Henk en zijn vrouw en ze komen ook best vaak naar Eindhoven om een dagje met ons te chillen. We zijn deze week nog samen naar het afscheidsconcert van Nick & Simon geweest. En natuurlijk hebben we het al uitgebreid over deze wedstrijd gehad. Henk zegt dat er voor ons heel weinig te halen valt zondag. Dat gaan we zien.”

De vriendschap is zo hecht, dat de huidige Volendam-spits en zijn vrouw bij de geboorte van hun zoontje met een opvallende naamkeuze kwamen. De jongste Veerman heet Joe, tot groot plezier van de PSV-middenvelder. „Henk en zijn vrouw hebben hun zoontje naar mij vernoemd. Ze vonden het een leuke naam.” Wat de vraag doet rijzen of andersom hetzelfde kan gebeuren nu de PSV’er en zijn vriendin later dit jaar hun eerste kind verwachten. „Nee, dat gaat niet gebeuren. We gaan ons kind geen Henk noemen.”

PSV-trainer Ruud van Nistelrooy heeft Joey Veerman in de aanloop naar FC Volendam-uit de beschikking over een luxe scout, want als zijn programma bij PSV het toelaat, bezoekt de middenvelder nog steeds de wedstrijden van zijn oude club.

„Ik heb van jongs af aan altijd bij FC Volendam op de tribune gezeten en dat doe ik nog steeds. Als we vrij zijn, rijd ik terug als er een wedstrijd is. Dat vind ik gewoon leuk. Het zal wel raar voelen zondag, want ik heb nog nooit Volendam-uit gespeeld. Ik ben niet bang voor de reacties, ik denk juist dat het publiek het wel leuk zal vinden, dat er een Volendammer mee doet bij PSV”, aldus Veerman, die het knap vindt hoe FC Volendam het doet bij de terugkeer op het hoogste niveau na veertien jaar. „Volendam moet nog een paar puntjes pakken om zeker te zijn van nog een jaar Eredivisie. Ik hoop dat ze die gaan pakken, maar dan niet tegen ons. Als Volendam erin blijft, leveren ze echt een goede prestatie. Zeker als je ziet waar ze halverwege stonden.”