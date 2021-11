Karim Benzema weer eens goud waard voor Real Madrid, AC Milan wankelt

De formatie van trainer Carlo Ancelotti heeft daardoor de leiding in de groep. Madrid heeft 9 punten, de Oekraïners pas 1. Later op de avond is in deze poule nog de ontmoeting tussen FC Sheriff - Inter. Sheriff kan Real Madrid achterhalen.

Na bijna een kwartier opende Benzema de score. De Fransman deed dat op aangeven van de Braziliaan Vinícius Júnior. Vlak voor rust maakte de Braziliaan Fernando gelijk. In de tweede helft zorgde Benzema ook voor de 2-1, opnieuw kwam de voorbereiding op naam van Vinícius Júnior.

AC Milan heeft het moeilijk

In groep B van de Champions League wacht AC Milan nog altijd op de eerste zege. De thuiswedstrijd tegen FC Porto leverde nog wel het eerste punt op: 1-1. Uitschakeling in de Champions League is niettemin dichtbij voor de medekoploper in de Serie A.

AC Milan, met vedette Zlatan Ibrahimovic opvallend genoeg buiten het basisteam, kwam al snel op achterstand. Luis Díaz schoot raak na goed voorbereidend werk van Marko Grujic. Na de rust was FC Porto dicht bij 0-2. Een inzet van Evanilson eindigde op de lat. Enkele minuten later kwam AC Milan op 1-1 dankzij Chancel Mbemba, die uit een voorzet van invaller Pierre Kalulu de bal in eigen doel tikte.

In het laatste halfuur maakte de thuisclub vergeefs jacht op de winnende treffer. Ook Ibrahimovic, die in de 76e minuut inviel voor Olivier Giroud, kon het verschil niet maken.

In de andere groepswedstrijd speelt koploper Liverpool later op de avond thuis tegen Atlético Madrid.