Karim Benzema weer eens goud waard voor Real Madrid, ook Internazionale wint

In de 54e minuut kwam Inter op voorsprong. Na een kapbeweging schoot de Kroaat Marcelo Brozovic in. Ruim 10 minuten later maakte Milan Škriniar er in de rebound 0-2 van. Door Alexis Sánchez liep de club uit Milaan verder uit. Adama Traoré scoorde in extra tijd nog voor de thuisclub.

Stefan de Vrij was basisspeler bij de Italianen, Denzel Dumfries kwam meteen na de hervatting in het veld.

Real Madrid won van Sjachtar Donetsk. In Bernabeau werd het 2-1. Karim Benzema maakte de doelpunten voor de thuisclub. Eerder hadden de Spanjaarden in Oekraïne met 0-5 gewonnen.

Na bijna een kwartier opende Benzema de score. De Fransman deed dat op aangeven van de Braziliaan Vinícius Júnior. Vlak voor rust maakte de Braziliaan Fernando gelijk. In de tweede helft zorgde Benzema ook voor de 2-1, opnieuw kwam de voorbereiding op naam van Vinícius Júnior.

Goed was het niet wat Real liet zien. Benzema: „Maar als je niet mooi kunt winnen, moet je maar lelijk winnen. Dat hebben wij gedaan en nu is dat eigenlijk even het enige dat telt. We spelen om de drie, vier dagen een wedstrijd. Dan is het niet zo vreemd dat we soms moe zijn. Dat was deze keer het geval.”