Ploeggenoot Gudelj kostte 42 miljoen, maar is nu transfervrij

De nu 31-jarige Colombiaan kwam medio februari 2016 over van Atletico Madrid, waar zijn verblijf geen groot succes was geworden. Na 67 competitiegoals in drie seizoenen bij FC Porto, waren de verwachtingen hoog in de Spaanse hoofdstad, maar die kon Martinez niet waarmaken.

In zijn eerste jaar bij Guangzhou scoorde Martinez vier keer in tien competitieduels, waarna een blessure hem heel 2017 aan de kant hield. De Colombiaan had nog een doorlopende verbintenis, maar die is door de Chinese club nu ontbonden, waardoor Martinez vrij is om nog bij een andere club aan te sluiten.