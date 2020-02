Fernando Ricksen naar ’laatste rustplaats’ gebracht

Ze heeft dinsdag de as van Fernando in de RK Urnenhof in Sittard gezet, waar de voetbalcarrière begon voor de voormalig profvoetballer.

,,Vandaag was een belangrijke dag voor ons. Ik heb geprobeerd het zo goed mogelijk te doen voor jou, zoals je aan mij gevraagd had. En je terug te brengen naar jouw land zoals je graag wilde. Ik mis je zo en hou voor altijd van je. Vijf maanden zijn voorbij gevlogen als één dag. Het leven is soms zo oneerlijk, maar we moeten sterk zijn, net als jij”, schrijft ze op Instagram.

De eerste uitvaart van Ricksen, die slechts 43 jaar oud werd, vond vorig jaar plaats in Glasgow. In de Schotse stad voetbalde hij jarenlang voor Rangers.

Fans kunnen op de plek ook sjaals en bloemen neerleggen om Ricksen te eren. Om de tien dagen wordt het opgeruimd.

Over tien jaar is het de bedoeling van Veronika om de as van Ricksen mee te nemen naar Curaçao. Dat zag de voetballer als definitieve ’rustplaats’, omdat hij daar fijne vakanties had gehad met zijn gezin. Al wilde hij niet direct na zijn dood al naar het eiland toe.