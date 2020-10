André Onana test nu negatief op corona

Donderdag meldden media in Kameroen dat de keeper van Ajax in het trainingskamp van de nationale ploeg positief was getest op COVID-19. Daar werden al vraagtekens bij gezet, omdat de keeper een van de dertien coronagevallen bij Ajax was, waar De Telegraaf begin augustus over berichtte. De doelman, die geen klachten heeft, onderging donderdagmiddag een nieuwe test. Die viel negatief uit.

Ajax wil vanwege de privacywetgeving niet op de berichten over Onana reageren. In de omgeving van de speler hield men er al rekening mee dat er door de voetbalbond van Kameroen bij de keeper restwaarden van de eerdere besmetting zijn aangetroffen, waardoor hij wederom als besmet werd gezien. Een herbesmetting werd niet waarschijnlijk geacht, maar was niet uitgesloten.

Onana is inmiddels terug in Amsterdam, speelt vrijdag niet met Kameroen tegen Japan, maar traint bij Ajax.