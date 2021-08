Premium Het beste van De Telegraaf

Clash met Djokovic lonkt bij US Open Tennisser Tallon Griekspoor toch welkom in VS: ’Het is niet zo dat ik in de bak heb gezeten’

Door Willem Held Kopieer naar clipboard

AMSTERDAM - Wat er de komende week ook gebeurt bij de US Open, Tallon Griekspoor gaat ervan genieten. Voor het eerst in zijn leven is de 25-jarige Nederlandse tennisser op basis van zijn plek op de wereldranglijst rechtstreeks geplaatst voor een grandslamtoernooi. Dit na jarenlang zwoegen en maandenlange onzekerheid over een visum.