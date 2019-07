Kruijswijk houdt ook stand op Tourmalet

Pinot versloeg in de slotfase een klein groepje renners op de top van de col. Hier zaten Kruijswijk, Egan Bernal en Alaphilippe onderen anderen bij, maar Geraint Thomas inmiddels niet meer. Hij moest vlak voor de top lossen.

Vincenzo Nibali opende al vroeg in de etappe het bal en viel aan. Hij kreeg in eerste instantie groene truidrager Peter Sagan mee. Later sloten ook renners als Tim Wellens (bolletjestrui) en Ilnur Zakarin aan. In totaal bleven er zestien renners in de vlucht over.

Bardet er meteen af

Op de Col du Soulor moest een x-aantal renners uit deze groep lossen. Toen even later het peloton over de berg klom, moest Romain Bardet er meteen af. De Fransman werd vooraf gezien als een van de topfavorieten, maar heeft het vooralsnog nog geen moment waar kunnen maken. Ook Adam Yates, die in de top-10 van het klassement begon aan de etappe, kon het niet bijbenen.

Aan de voet van de Tourmalet waren uiteindelijk Sicard, Calmejane en Gesbert over, maar de voorsprong leek bij voorbaat niet genoeg om de echte berggeiten voor te blijven. Aan de voet van de mythische col was het niet Team Ineos, maar Movistar die het uitgedunde peloton met een moordend tempo hun wil oplegde. Nairo Quintana - notabene ván de Spaanse ploeg - kon niet volgen en moest lossen, maar toch werd er besloten het tempo aan te houden. Alle pijlen op Mikel Landa en toch weer Alejandro Valverde blijkbaar? Blijkbaar toch niet, want opeens besloot de ploeg niet meer aan kop te sleuren. Het leek er sterk op dat ze niet doorhadden dat de kleine Colombiaan het tempo niet kon bijbenen.

Thomas moet lossen

Warren Barguil besloot ondertussen aan te vallen op 9,4 kilometer van de streep en kreeg een gaatje van de groep der favorieten. Kruijswijk kon prima standhouden, maar de nummer 4 van het klassement, Enric Mas, moest op ruim 5 kilometer van de meet ook lossen. Geletruidrager Julian Alapilippe liet onderwijl nog even zien dat hij zijn leiderstricot niet zomaar gaat opgeven, want de Fransman had - op het oog - opmerkelijk genoeg weinig moeite om het tempo bij te benen.

Davide Gauda sloop 3,8 kilometer voor de meet ook weg, maar kreeg weinig ruimte. Een kilometer verder joeg Jumbo-Visma het peloton - met een sleurende George Bennett en Laurens De Plus over de kling. Kruijswijk en co lieten zien wat de Nederlandse ploeg wil: de kopman zo goed mogelijk in stelling brengen.

Bij Team Ineos leek Egan Bernal sterker dan Geraint Thomas, die in de slotfase steeds het laatste wiel had in de kleine groep met klassementsmannen. De titelverdediger moest zelfs in de slotkilometer lossen. De Welshman lijkt het kopmanschap aan Bernal over te moeten laten.

Klassement

Kruijswijk staat in het klassement nog wel derde, maar de achterstand op Thomas is nog maar 12 seconden. Kruijswijk staat 2.14 minuten achter op Alaphilippe.

Egan Bernal, de Colombiaanse ploeggenoot van Thomas bij Ineos, werd vijfde op 8 tellen en steeg in het klassement naar de vierde plek op precies 3 minuten van Alaphilippe. De Spanjaard Enric Mas verloor veel tijd op de Tourmalet en zakte weg van de vierde naar de tiende positie in de tussenstand.

Beste prestatie

De 32-jarige Kruijswijk lijkt hard op weg om zijn beste prestatie in de Tour de France te verbeteren. Vorig jaar werd hij vijfde in de eindstand. De Brabander eindigde ook al eens als vierde in zowel de Ronde van Italië als de Ronde van Spanje.

Zondag wacht het peloton opnieuw een zware rit in de Pyreneeën. In de 185,5 kilometer lange rit van Limoux naar Foix Prat d'Albis bedwingen de renners een berg van de tweede en twee bergen van de eerste categorie, voor ze aankomen op een col van de buitencategorie. De slotklim naar Foix Prat d'Albis is 11,8 kilometer lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 6,8 procent met pieken tot 18 procent.

